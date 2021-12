59e congrès des maires le 24 septembre

Annulée l'an passé en raison de l'épidémie de la Covid-19, l'assemblée générale des maires de Seine-et-Marne aura lieu le vendredi 24 septembre à Dammarie-les-Lys. Cette année, l'association des maires et présidents d'intercommunalité de Seine-et-Marne (AMF 77) va organiser trois tables rondes. La première, intitulée “Les communes et la place de l'élu dans la France d'après-Covid“, sera animée par Louis Vogel, maire de Melun et président de la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine. “Finances des collectivités : bilan et perspectives au sortir d'une crise inédite“ et “Face au défi climatique, le rôle-clé des collectivités“ sont les deux autres débats annoncés. Ils seront menés par François Bouchart et Sandrine Sosinski, maires respectifs de Roissy-en-Brie et Donnemarie-Dontilly. La remise des prix du 27e concours “Les rubans du patrimoine“ et une conférence de l'écrivain et réalisateur Nicolas Vanier sont également au programme.