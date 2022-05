56 logements attendus à Montereau en 2024

Situé rue du Châtelet, près de la gare de Montereau-Fault-Yonne, le projet immobilier du promoteur indépendant toulousain Green City Immobilier a été validé par la Communauté de communes du Pays de Montereau (CCPM). Accessible à la propriété (critère important aux yeux des élus locaux), ce programme comprendra 22 maisons individuelles et 34 appartements de types T1 et T2 (un étage sera peut-être réservé à des activités tertiaires). C’est sur une ancienne friche, près du centre d’affaire de la CCPM, que les appartements vont pousser.

« Valoriser le potentiel des villes à la recherche de constructions durables, confortables et respectueuses de l’environnement », telle est la stratégie déployée par Green City Immobilier, notamment en Île-de-France. Des arguments qui ont fini par séduire et convaincre la Communauté de communes. Celle-ci avait lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI), afin d’exploiter un terrain racheté en 2013 à Electricité de France (EDF). Si le promoteur de Haute-Garonne a finalement tiré son épingle du jeu en remportant cet appel, c’est parce que la place accordée au développement durable (matériaux écologiques, végétalisation abondante et isolation optimale) et le soin apporté à la qualité architecturale étaient importants. Le nombre de logements proposés (56), inférieur aux deux autres propositions, et leur type (des T1 et des T 2) ont également pesé dans la balance. Pour résumer, le projet défendu par Green City Immobilier, s’intégrant parfaitement au quartier, répondait aux attentes des élus du Pays de Montereau.

Reste désormais à lancer le chantier et à donner les premiers coups de pelleteuse. Les travaux devraient ainsi débuter avant la fin de cette année pour une durée de 18 mois. Si tout se passe bien, la livraison est donc attendue pour le début de l’année 2024. Dernière chose et non des moindres, cette opération immobilière se révèle également financière pour l’intercommunalité. En effet, la vente du terrain et la construction des logements devraient rapporter au Pays de Montereau près d’un million d’euros.