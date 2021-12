4e édition du Paris-Saclay Invest

Rendez-vous des acteurs qui accompagnent le développement des entreprises innovantes, la convention de financement Paris-Saclay Invest a rassemblé l’année dernière 200 participants, 36 investisseurs pour 80 rendez-vous d’affaires organisés. Pour cette nouvelle édition, Paris-Saclay Invest va permettre à 10 projets innovants de rencontrer des investisseurs de type Business Angels, Capitaux risqueurs et Fonds d'investissement. Cette journée va également offrir une plus grande visibilité au territoire Paris-Saclay auprès des acteurs socio-économiques, des investisseurs en capital… et mettre à l’honneur des start-up issues des filières entrepreneuriales et du Pôle Entrepreneuriat Etudiant Paris Saclay.