4e édition de “Made in viande”, Jusqu'au 6 juin

La filière est mobilisée, ouvrant ses portes et proposant quelque 1 200 rencontres “Made in viande” sur l'ensemble de l'Île-de-France ; des visites, des ateliers, des démonstrations, des jeux et des dégustations autour de l'élevage et de la viande.

Élevages, grossistes, entreprises de découpe et de transformation, boucheries, charcuteries et triperies artisanales, boucheries en grandes surfaces, restaurants collectifs et le célèbre marché de Rungis accueillent les Franciliennes et les Franciliens.

Liste des professionnels inscrits sur : www.madeinviande.fr