46 logements neufs à Melun en 2022

Le promoteur immobilier Tagerim va y construire 46 appartements, dont 18 deux-pièces (T2), 24 T3 et quatre T4. L'ensemble sera réparti sur deux bâtiments. Grâce à un partenariat avec la société Darty, ces logements seront entièrement équipés en électroménager (cuisine et salle de bain).

Conçu par le cabinet d'architecte ACB (Atelier Concevoir et Bâtir), le projet s'habillera d'une façade élégante aux teintes douces complétée d'un brisis d'ardoises et de fenêtres à fronton. Il s'intègrera harmonieusement dans son environnement résidentiel. Ses espaces verts et sa proximité avec les commerces et le centre historique de Melun offriront aux résidents du « 58 Briand » un cadre de vie à la fois pratique et agréable. Le parking comptera 47 emplacements réservés aux voitures (dont six pour des personnes handicapées) et dix places pour les motos. La livraison de cet ensemble est programmée pour le deuxième trimestre 2022.