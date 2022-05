46 000 panneaux photovoltaïques installés à Disneyland Paris

Aujourd’hui, ce sont 46 000 panneaux qui couvrent désormais plus de 7 000 places de parking. A terme, en 2023, cette centrale (installée sur un parking de 11 200 places) sera l’une des plus grandes d’Europe. Elle produira 36 GWh par an (soit la consommation énergétique annuelle d’une ville de 17 400 habitants) et réduira de 890 tonnes par an les émissions de CO 2 au sein du territoire de Val d’Europe.

Installée sur un parking de 11 200 places, l’ombrière solaire de Disneyland Paris permet actuellement de produire 10 GWh par an, soit la consommation d’une ville de plus de 4 800 habitants. Elle s’inscrit dans une politique environnementale visant plusieursobjectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre, privilégier la gestion durable des déchets, préserver les ressources en eau, protéger et renforcer la biodiversité et développer une chaîne d’approvisionnement responsable.