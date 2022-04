450 postes à pourvoir à la Caisse d’Epargne Île-de-France

La nouvelle campagne de recrutement de la Caisse d’Epargne Île-de-France entend attirer tous types de profils qualifiés. Résolument tournée vers l’avenir et profondément humaine, elle s’articule autour de la signature “Votre talent nous inspire !” . Un site internet dédié au recrutement a même été créé (CEIDFrecrute.fr). Le but de cette plateforme est d’offrir une visibilité accrue aux offres d’emploi, mais aussi de mettre en avant le quotidien des collaborateurs et leurs possibilités d’évolution. Le processus de recrutement y est expliqué, les candidatures sont simplifiées et les métiers y sont présentés. 450 commerciaux (profils Bac + 2/+3 avec formations bancaire et/ou commerciale) sont recherchés actuellement. Des postes en CDI pour ses agences franciliennes, dont celles de Seine-et-Marne. Les postes à pourvoir en priorité sont chargé d’affaires professionnel, responsable clientèle patrimoniale et conseillers financier et commercial. 170 alternants et 50 stagiaires sont également recherchés.