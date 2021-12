41 140 Seine-et-Marnais de plus en cinq ans

La Seine-et-Marne demeure une terre d'accueil. Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), le département a poursuivi sa progression démographique lors des cinq dernières années avec un total, aujourd'hui, de 1 428 970 habitants. Cela représente un gain de 41 140 personnes, soit une hausse annuelle de 0, 7 %.

C'est le nord-ouest du département qui a connu une croissance démographique soutenue grâce à un regain d'attractivité lié à la construction de logements et à son développement économique. Des villes comme Meaux ou Bussy-Saint-Georges ont ainsi vu leurs populations progresser annuellement d'au moins 2 %. Même constat pour les villes nouvelles de Val d'Europe et de Sénart. Montévrain est ainsi la commune qui croît le plus (+ 33 % de 2013 à 2018) avec Lieusaint (+ 22 %) juste derrière. Quant aux villes de taille intermédiaire comme Dammartin-en-Goële (+ 18 %) et Brie-Comte-Robert (+ 9, 9 %), elles se sont aussi démarquées.

A noter, enfin, que l'effet de l'épidémie de Covid-19 sur la démographie francilienne ne sera connu que dans trois ans. Mais il semblerait d'ores et déjà que l'attractivité de la Seine-et-Marne sortira renforcée de cette crise sanitaire.