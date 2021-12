40e édition de la Fête de la musique

Ne vous attendez toutefois pas à des concerts debout à chaque coin de rue. Même si le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur depuis le 17 juin et que le couvre-feu sera levé le 20 juin, le ministère de la Culture a néanmoins conservé un protocole sanitaire strict (concerts assis, pass sanitaire au-delà de 1 000 spectateurs et concerts improvisés sur la voie publique interdits). Les bars et restaurants pourront toutefois accueillir des musiciens. Voici le programme de plusieurs villes du département.

Bailly-Romainvilliers : la ville fera la fête le 19 juin avec une scène découverte au Parc des Girandoles et une grande scène juste derrière le groupe scolaire des Alizés.

Chelles : cette année, la salle les Cuizines organise une scène ouverte. Plusieurs groupes (Beyond the moon, Darkjoy, Orion's Belt, Polian et Zephyr) se produiront à partir de 19 heures.

Coulommiers : rendez-vous à 21 heures au Parc des Capucins pour profiter d'un concert du groupe La Veine avec CLM Danse en première partie. Jauge limitée à 300 personnes maximum.

Meaux : la fête s'invite, à partir de 17 heures, dans 17 endroits de la ville avec au programme des fanfares qui feront du bien à vos oreilles.

Melun : format insolite avec une série de concerts itinérants à découvrir dans les rues de la ville de 17 heures à 22 heures. Protection des spectateurs et respect des gestes barrières garantis. Départ et arrivée place Saint-Jean. Ce convoi exceptionnel sillonnera la ville du nord au sud en passant par le centre-ville avec des points d'arrêt prévus. Deux artistes locaux (Syam Rose et Line Five) se produiront et un DJ set assurera l'animation musicale.

Montereau : rendez-vous le 19 juin de 16 heures à 22 h 30 sur trois sites différents : parc de la Gramine, place du marché au blé et place Eymard Duvernay. Groupes musicaux variés en simultané. Le 20 juin, fête de l'Opéra au kiosque du parc des Noues organisée par l'association Labopéra de Seine-et-Marne. Parcours musical à 14 h 30 et concert d'airs d'opéra à 16 heures avec le chœur Alopéra de Melun et le chœur du conservatoire de musique de Montereau. En cas de mauvais temps, le spectacle se déroulera dans l'auditorium du conservatoire Gaston Litaize, juste à côté du parc des Noues.

Pontault-Combault : une programmation musicale riche et éclectique vous attend le 19 juin. Dès 16 heures, devant la médiathèque François-Mitterrand, concert avec The Marjie's DreamPop Orchestra (ambiance folk-pop). De 17 heures à 19 heures, apéro-concert en terrasse avec Jonas Tafari (ambiance reggae-rock) et Wiyake. De 19 heures à 19 h 45, dans le parc de la mairie, les Passerelles vous présenteront le trio musical Siau, lauréat du Tremplin77 en 2019. De 19 h 45 à 20 h 15, dans la Cour de la Ferme briarde, le couple franco-canarien Ali & Ayo vous fera danser sur des airs latino. De 20 h 15 à 20 h 30/45, l'artiste Texvor donnera les platines aux gagnants du concours Beat-Makers et enfin, de 20 h 30 à 22 h 45, place au groupe Live One.

Torcy : cette édition 2021, qui se déroulera sur l'esplanade de l'Hôtel de ville dès 19 heures, va vous permettre de renouer avec le live. Plusieurs artistes (Alix, Machine et Helvète on the ground) sont à l'affiche.

Villeparisis : la fête se déroulera de 17 heures à 22 h 30 sur le parvis du centre culturel Jacques Prévert et à la médiathèque Elsa Triolet. Plusieurs groupes et artistes, ainsi que le conservatoire de musique de Villeparisis, s'y produiront.

*En raison de la levée du couvre-feu le 20 juin, les horaires indiqués devraient être allongés.