400 postes de commerciaux à pourvoir à la Caisse d'Epargne Île-de-France

Ces offres sont à pourvoir sur les huit départements de la région Île-de-France, dont la Seine-et-Marne. 150 alternants et 50 stagiaires sont également recherchés. Les profils recherchés sont des Bac + 2/+ 3 ayant suivi une formation bancaire et/ou commerciale et avec au moins deux ans d'expérience dans le secteur Banque-Assurance. Les candidats sont invités à postuler en ligne via le site carrière de la Caisse d'Epargne. Après une pré-sélection, ils seront conviés à un entretien par visio-conférence et recevront une réponse définitive dans les 72 heures suivant le rendez-vous.