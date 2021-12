400 millions d'euros supplémentaires pour le sport

Pour le monde amateur, mise en place dès 2021 d'une aide massive (100 millions d'euros) à la prise de licence sous la forme d'un « Pass'Sport ». Cette mesure doit faciliter le retour des Français dans les clubs. D'autre part, 15 millions d'euros vont être débloqués sur le fonds d'urgence de l'Agence nationale du sport (ANS) pour aider les petites associations non employeuses. Une partie des crédits de l'ANS sera également consacrée à la création d'un fonds de compensation pour amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences.

Le sport bénéficiera aussi de 5 000 postes de services civiques.

Concernant le sport professionnel, un mécanisme de compensation de la billetterie (110 millions d'euros) va être mis en oeuvre pour les clubs et les organisateurs de manifestations sportives, dont les fédérations. Une exonération de cotisations sociales patronales et une aide au paiement des cotisations égale à 20 % de la masse salariale ont été également annoncées. 105 millions d'euros bénéficieront ainsi aux clubs de moins de 250 salariés. Enfin, des solutions seront étudiées pour les salles de sport employant plus de 50 salariés et actuellement exclues du fonds de solidarité.