3e édition de Suspense en Seine-et-Marne

À vos stylos ! La troisième édition de « Suspense en Seine-et-Marne », parrainée par l'auteur de romans noirs Jean-Hugues Oppel, a débuté. Organisé par le Département et la Médiathèque départementale, ce concours de nouvelles policières vise à encourager les écrivains amateurs et en herbe. Trois catégories composent le concours : deux sont réservées aux collégiens seine-et-marnais (« collégiens de 6e et 5e » et « collégiens de 4e et 3e »), tandis que la troisième concerne toute personne âgée de plus de 15 ans et résidant en Seine-et-Marne.

Les nouvelles doivent respecter des contraintes, parmi lesquelles l'emploi du mot « labrador » et un thème par catégorie (drôle de découverte dans les jardins du Château de Champs-sur-Marne, pour les collégiens de 6e et 5e ; étrange découverte dans les jardins du Château de Champs-sur-Marne, pour les collégiens de 4e et 3e ; macabre découverte dans les jardins du Château de Champs-sur-Marne, pour les plus de 15 ans). Pour la première fois cette année, trois ateliers d'écritures seront organisés en présence du parrain pour les écrivains en herbe qui souhaiteraient être accompagnés.

Un jury, composé du parrain concours, de lecteurs, de bibliothécaires, d'enseignants et d'agents du Département, récompensera deux textes dans chacune des trois catégories. Les lauréats se verront offrir une tablette numérique et un livre. La remise officielle des prix se tiendra le dimanche 17 mai à 11h, au Château de Champs-sur-Marne.

Les manuscrits doivent être envoyés par mail au plus tard le mardi 10 mars à 17h, à l'adresse suivante : mediatheque@departement77.fr.

https://www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme/Mediatheque-departementale/Concours-Suspense-en-Seine-et-Marne