33 communes soutenues à hauteur de 7, 2 millions d’euros

Baptisé ­ “Aide à la relance de la construction durable”, ce dispositif vise à soutenir les communes dans leur effort de construction de logements, tout en les encourageant à faire un usage plus efficient de leur foncier déjà urbanisé ou ouvert à l’urbanisation, pour préserver lesespaces naturels et agricoles. Concrètement, une aide de 100 euros sera versée aux communes pour tout mètre carré de logement construit au-dessus d’un certain seuil de densité, variable selon les territoires, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Les communes n’ont pas besoin de déposer de dossier, les calculs étant effectués à partir de la base de données ­ Sitadel dans laquelle sont enregistrés tous les permis de construire. Le versement de cette aide aura lieu en une seule fois, en novembre, à l’issue de la période de construction prise en compte. Au total, en Seine-et-Marne, 33 communes vont bénéficier de ce dispositif pour un montant total de 7 227 480 euros. C’est la construction de 3 641 logements (dont 3 605 logements collectifs) qui se voit ainsi soutenue.

Les communes concernées : Avon, Beton-Bazoches, Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Bussy-Saint-Georges, Champs-sur-Marne, Chelles, Chessy, Claye-Souilly, Coulommiers, Dammarie-les-Lys, Dammartin-en-Goële, La Ferté-Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Fontainebleau, Fontenay-Trésigny, Grisy-Suisnes, Jouarre, Lagny-sur-Marne, Meaux, Montereau, Montereau-sur-le-Jard, Montévrain, Moret-Loing-et-Orvanne, Mormant, Nemours, Ozoir-la-Ferrière, Le Pin, Pomponne, Serris, Torcy, Vaires-sur-Marne, Villeparisis.