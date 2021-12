La 32e édition du Festival de la Terre, par les JA 77, aura lieu le 8 septembre prochain à Lumigny, face au Parc des félins. Elle est l'unique manifestation agricole du département. Elle accueille chaque année près de 7 000 visiteurs.

Destinée à communiquer et promouvoir le monde agricole auprès du grand public, cette fête se veut conviviale. Les animations diverses et variées sont adressées aux petits et aux grands :

Les agricoles

•Moiss'Batt Cross : 15 machines s'affrontent dans cette course spectaculaire

•Baptême de tracteurs : 4 tracteurs à disposition sur 2 circuits !

•Démonstration de chiens de berger

•Démonstration de travail du sol avec des chevaux de trait

•Démonstration de battage à l'ancienne

•Exposition d'anciens matériels et de nouvelles technologies agricoles...

Les enfantines

•Mini-ferme

•Course de tracteurs à pédales

•Parcours à poney...

Les rurales

•Messe à 10h30, célébrée par l'évêque de Meaux

•Baptême de l'air en hélicoptère

•Baptême en quad

•Balade en calèche...

Les gourmandes

•Marché de produits de terroir : plus de 20 producteurs régionaux feront découvrir les spécialités de terroir d'ici et d'ailleurs !

•Restauration sur place : le traditionnel bœuf à la broche

Faire découvrir leurs produits, partager leur métier, leur passion, c'est l'objectif que poursuivent les JA 77 à l'occasion de cet événément.

Horaire : 10h à 19h

Prix : 6 euros – gratuit pour les moins de 10 ans.