32 000 m2 de bureaux flambants neufs à Marne-la-Vallée

Situé dans le quartier en pleine croissance de Marne-et-Gondoire autour de la station du RER Montévrain / Val d’Europe, cette nouvelle opération tertiaire est la preuve de l’attractivité du territoire auquel des promoteurs et des investisseurs font confiance en y développant une offre ferme de bureaux qui sait s’adapter au marché.

Carré Haussmann a choisi Marne-la-Vallée et la proximité de son centre d’affaires dynamique du Val d’Europe pour l’implantation de son concept à destination des PME et des professions libérales. Idéalement située à 400 mètres de la station du RER A Montévrain/Val d’Europe sur la commune de Jossigny, au sein de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, cette opération tertiaire de 32 000 m2 devrait permettre l’installation de plus de 2 000 emplois à terme.

Le programme comprendra un ensemble de quatre immeubles haut de gamme formant un carré parfait. Dessinée par l’agence 4A (Atelier Aquitain d’Architectes Associés), l’architecture géométrique du projet offre des espaces très fonctionnels et souples pour les futurs utilisateurs. En contraste avec cet aspect symétrique des bâtiments, l’ilot central de l’opération valorisera par un traitement paysager davantage aléatoire le caractère plus régulier du carré. Les salariés et les visiteurs du Carré Haussmann pourront ainsi profiter d’un poumon vert tout en travaillant dans un quartier d’affaire très urbain.

La qualité du projet est particulièrement soignée grâce à un choix de matériaux très qualitatif (pierre calcaire, granit, habillage bois, marbre dans les halls d’accueil), et offrira un grand confort aux utilisateurs (larges baies vitrées, hauteur sous plafond importante, confort acoustique, nombreuses places de parkings en sous-sol et bornes de recharge pour véhicules électriques).

La livraison de la première tranche est prévue au 1er semestre 2016. Promoteur de l’opération, Carré Haussmann est également investisseur sur la moitié du projet et assure en direct la gestion des locaux et des services sur site.

Ce projet vient compléter une offre s’adressant aussi bien aux PME qu’aux entreprises plus importantes, comme en attestent les récents programmes en cours de réalisation au cœur du proche centre urbain du Val d’Europe (Le Bellini -22 300m2 ; Le Greenwich–13 500m2; Le Vega–5 300m2) soit près de 80 000m2 de bureaux qui seront ainsi livrables dans les trois prochaines années sur l’ensemble du pôle tertiaire Montévrain / Val d’Europe. Tout ceci s’inscrit dans un territoire dynamique bénéficiant de nombreux atouts pour accueillir des entreprises avec aujourd’hui une offre de qualité et diversifiée, un taux d’emploi proche de deux emplois par actif résidant, un véritable parcours résidentiel de logements et d’équipements répondant aux besoins des habitants et de l’évolution des familles, un ensemble d’établissement d’éducation et de formation allant de la maternelle au supérieur, des infrastructures de transport exceptionnelles autour de la gare du RER, un centre commercial de premier plan au niveau national, la proximité de la gare TGV de Marne-la-Vallée qui permet de rejoindre directement les grandes capitales européennes et l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en huit minutes, ainsi que les diverses infrastructures culturelles et de loisirs comme le réseau de médiathèques du Val d’Europe et prochainement Villages Nature.