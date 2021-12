31e campagne des Restos du coeur

A Torcy, on comptait la semaine dernière déjà plus de 300 inscriptions, soit 20%% de plus qu’à la même époque l’an passé. Cette année, près de 900 familles seront aidées par l’association pendant les quatre mois de la campagne hivernale. La Seine-et-Marne compte 1038 bénévoles dans l’ensemble de ses centres.

Si l’aide alimentaire demeure la principale activité de l’association, elle fournit aujourd’hui d’autres services à ses bénéficiaires. Soutien scolaire, aide psychologique, l’obtention de microcrédits, ateliers cuisine, bibliothèque, ateliers coiffure, l’aide au départ en vacances et même, depuis quelques temps, un atelier théâtre.