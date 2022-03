30e anniversaire de Disneyland Paris : c’est parti !

Inauguré le 12 avril 1992, le célèbre parc d’attractions américain va entamer la célébration de son 30e anniversaire avec plus d’un mois d’avance. En effet, dès le 6 mars, deux nouveaux spectacles vont être proposés aux visiteurs. En plein jour, Mickey et bien d’autres personnages plus récents vont se donner rendez-vous au pied d’un château de La Belle au bois dormant totalement rénové, tous vêtus de costumes irisés inédits. Pour accompagner la chorégraphie des trente acteurs et danseurs, une musique inédite a été enregistrée dans les prestigieux studios londoniens d’Abbey Road. De nuit, cette fois, le spectacle “Disney D-Light“ va faire basculer le même château dans une nouvelle dimension par l’intermédiaire de projections vidéo sur les façades, des jets d’eau lumineux et des lasers. Une flotte de 200 drones lumineux va dessiner des figures dans le ciel. Ce spectacle sera rythmé par “Un monde s’illumine“, l’hymne officiel de cet anniversaire. D’autre part, dix jardins thématiques vont voir le jour devant le château. Mais la grande nouveauté va résider dans l’ouverture, cet été dans le parc Walt Disney Studio, d’un quartier dédié aux superhéros de la saga Marvel et baptisé “Avengers campus“.