30 octobre : le “Vendredi du BTP”, 2e édition

Lancée en juillet 2019 dans 15 agences de la région Ouest, puis en janvier dernier dans 16 agences de la région Est, cette vaste campagne de recrutement est réitérée dans huit agences franciliennes : Etampes BTP, Grand Paris Gros Œuvre, Grand Paris Second Œuvre, Massy BTP, Secteur Grand Paris BTP, St Quentin-en-Yvelines BTP. Ces journées répondent à la forte reprise d'activité dans le BTP. Elles se tiennent chaque dernier vendredi du mois et visent à pourvoir plus de 300 postes disponibles dans cette région. Le vendredi 30 octobre se tiendra la deuxième édition en Ile-de-France.

Des opportunités à saisir

Les équipes de l'agence d'intérim Manpower rencontreront des candidats afin de répondre aux enjeux des entreprises locales qui peinent à recruter dans le secteur du BTP. Différents postes en CDI, CDI Intérimaire, CDD, Intérim et alternance sont à pourvoir : maçons, finisseurs, coffreurs, couvreurs, charpentiers, électriciens, menuisiers, plaquistes, plombiers, conducteurs d'engin et manœuvres.

Lors de cette journée, les candidats pourront échanger, découvrir les différentes opportunités d'emploi dans les métiers du BTP de leur région, et seront invités à faire du parrainage et de la cooptation.

Comme le précise François Mignot, directeur de la Région Ile-de-France de Manpower, « L'Île-de-France représente un vivier très important de postes dans le secteur du BTP. Ces journées doivent nous permettre de capter des talents très larges, de ne pas limiter nos recherches aux compétences présentes dans le CV mais laisser chacun partager son savoir-faire. Nous anticipons de gros projets à venir dans le secteur du BTP avec notamment le développement du Grand Paris Express, la future tour The Link à la Défense, etc. »