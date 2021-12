2ème édition du colloque « Communication à l'âge Digital »

Six débats donneront l’occasion d’échanger, de partager des informations, des expériences et réflexions avec des professionnels et permettront ainsi d’identifier les facteurs clés de ces nouvelles formes d’économies.

Durant ce colloque seront abordés les thèmes suivants : le crowdsourcing, le crowdfunding, les monnaies alternatives, l’économie coopérative, l’économie du recyclage et l’économie altruiste.

Il sera composé de trois tables rondes par jour durant deux après-midi. A chacune des tables rondes seront conviés 4 à 5 professionnels aux profils complémentaires : entrepreneurs, experts, observateurs, institutionnels, chercheurs, etc.

Nous recevrons notamment François Carbone, président de Finance Participative France et co-fondateur d’Anaxago ; Matthieu Dufour, directeur associé de l’agence de communication Sherlock ; Nadia Benqué, dirigeante de CEEFIA (conseil et formation, responsabilité sociale des entreprises et des territoires) et coordinatrice du mouvement SOLidaire. Ce colloque sera l’occasion de les questionner sur les nouvelles formes d’économies et leur devenir.

Ce colloque est organisé par les étudiants en Master 2 « Développement des Industries Créatives » de l’école Esupcom’Paris. Il s’inscrit dans le cadre de la cette formation et fait l’objet d’évaluations aboutissant à la validation du Diplôme (reconnu Titre 1 par l’Etat). Son organisation est supervisée par un professeur référent, M. Barthélémy Martinon, avec le soutien de l’association MEDIATICS, dont l’objet est la Veille et la Recherche.

Le colloque est ouvert à tous sur inscription via l’adresse e-mail suivante :

contact.comad14@gmail.com.

Le colloque pourra être suivi en streaming en se connectant sur notre site internet : www.comad.org et sur Youtube www.youtube.com/user/COMAD2014