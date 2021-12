Une Seine-et-marnaise récompensée aux Trophées nationaux de l'entrepreneuriat au féminin

La remise des deuxièmes Trophées de l’entreprenariat au féminin s’est déroulée dans les locaux du Cese, Conseil économique social et environnemental, avec l’intervention de Pascale Boistard, secrétaire d'État chargée des Droits des femmes. Ces trophées ont récompensé des femmes dirigeantes de petites ou moyennes entreprises, choisies parmi près de 300 dossiers de candidatures.

Cette cérémonie était précédée par les Assises de l’entrepreneuriat au féminin, organisées par la CGPME. Celles-ci ont donné lieu à sept ateliers avec des thèmes différents, ayant pour but de réfléchir sur différents sujets liés à l’entrepreneuriat au féminin. La plénière sera organisée à Planète PME au Cese, le 18 juin à 10h30 et restituera les préconisations issues de ces assises.



Pascal Boistard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, à la tribune lors de son discours précédent la remise des Trophées. © Twitter P. Boistard



Les lauréates

TROPHÉE DES MÉTIERS A CONQUÉRIR

Carine Rouvier – Société Europamiante, Seine-et-Marne.

Société spécialisée dans le désamiantage et la dépollution. Carine Rouvier a su saisir une opportunité commerciale grâce à sa passion de son métier « dit masculin ».

TROPHÉE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Christine Chung – Guyacom, Guyane

L’entreprise fournit des accès à internet et des services de téléphonie mobile. La lauréate a eu l’audace d’aller chercher un opérateur brésilien pour désenclaver la Guyane.

TROPHÉE DE LA REPRISE D’ENTREPRISE

Sylvie Bourdouleix – SARL E.G.B Electricité générale Bourdouleux, Gironde

Société spécialisée dans l’installation électrique. Sylvie Bourdouleix a su se réorienter professionnellement pour assurer la pérennité de l’entreprise de ses parents. Elle est passée du stylisme au secteur de l’électricité.

TROPHÉE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Agnès Gepner – Incisiv, Hauts-de-Seine

La lauréate dirige une entreprise qui intervient auprès de personnes fragilisées nécessitant des soins dentaires dans des lieux reculés et dépourvus de spécialistes dentaires.

TROPHÉE DE L’EXPORT

- Pascale Oger – Oger Historiae, Yvelines

Historiae est un concept unique : l’histoire de France en parfum. Pascale Oger a su mettre en oeuvre le savoir-faire du parfum éthique et équitable, la valorisation du made in France, une PME au service des PME (Europe, Etats-Unis, Japon)

- Anne Vetter-Tifrit, Velum, Gironde

Société spécialisée dans l’éclairage B to B et les pompes à chaleur B to C made in France. La lauréate a développé sa société à l’international en implantant des filiales dans toute l’Europe.

TROPHÉE DE L’INNOVATION

Karine Marie Tardon – Le Bonheur est dans le pot, Haute-Garonne

Véritable innovation dans la fabrication de plats cuisinés bio et diététiques sans gluten, sans lactose et sans OGM. Karine Marie Tardon met en avant des produits français et internationaux.

TROPHÉE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Bérengère Lebrun – Liliroulotte, Finistère

La lauréate a créé un nouveau concept de librairie itinérante en proposant des animations et formations autour du livre. Le but est de créer une librairie alternative véhiculant à la fois sérieux et bonne humeur.

TROPHÉE COUP DE POUCE

Mireille Schulke – Tajaluna, Île-de-France

Le concept est de créer un monde d’aventures pour les enfants dans lequel ils peuvent développer leur imagination créatrice. Le côté pédagogue et artiste de Mireille Schulke l’a convaincu de mettre en place cette structure pour le bien-être des enfants.

TROPHÉE COUP DE CŒUR

Danielle Dubrac-Sabimmo, Seine-Saint-Denis

Société spécialisée dans la gestion immobilière. La lauréate est membre de plusieurs associations actives pour la promotion de l’entrepreneuriat et de la place de la femme dans l’entreprise.