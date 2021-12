2e Printemps de l'Economie du 7 au 12 avril à Paris

L’objectif de cet événement est d’ouvrir les discussions au plus grand nombre et faire adhérer le grand public, notamment les lycéens et jeunes étudiants, aux enjeux économiques européens. A quelques mois des élections européennes, il parait important de faire le point sur les forces et les faiblesses de l’Union Européenne. « Parler d’Europe et d’économie, c’est se poser des questions macro-économiques, mais aussi politiques : quelle industrie ? Quelle place pour le citoyen et le consommateur ? Quelle monnaie et quelles régulations économiques et fiscales ? Quel grand projet mobilisateur… L’objet du Printemps de l’Economie est de rendre ces questions qui concernent notre avenir de citoyens européens, accessibles à tous, et y compris à ceux qui n’ont pas choisi l’Europe de l’euro… » souligne Pierre-Pascal Boulanger, président-fondateur des Economiques et du Printemps de l’Economie.

Le printemps de l’économie, un projet ambitieux

La méconnaissance en économie, menace pour la démocratie est le fil conducteur du projet de Pierre-Pascal Boulanger. Comment garder le lien entre des citoyens non engagés, mais qui restent intéressés par « la chose publique » ? Comment les intéresser ? C’est sur ces ambitions qu’est née l’idée d’une manifestation d’ampleur qui rassemble notamment des initiatives existantes (Les Rencontres économiques de l’IGPDE, les conférences du CEPII ou les Rencontres de l’IEFP) et les fédère, pour leur donner plus d’ampleur et de visibilité auprès du Grand Public. « Emparez-vous de l’économie est notre leitmotiv », ajoute-t-il.

Chaque jour, un lieu différent emblématique d’un aspect de l’économie et partenaire de l’événement accueille trois conférences destinées à un public large : lundi (Hôtel Potocki à la CCI Paris IDF), mardi (Mairie du 3e arrondissement), mercredi (Conservatoire national des Arts et Métiers), jeudi (Lycée Turgot), vendredi (Les ministères économiques et financiers).

Parmi les thèmes abordés lors des tables rondes : l’innovation, les politiques industrielles, la croissance, la transition énergétique, la politique commerciale, l’union bancaire, le modèle social, l’Europe de demain, etc.