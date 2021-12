Ce 2e forum professionnel de l’offre médico-sociale a pour vocation de tisser des liens entre les partenaires et les acteurs du secteur médico-social de Seine-et-Marne, d’informer sur les passerelles, les services possibles et les actions menées au sein du département, en collaboration avec l’ensemble des acteurs de secteur. Cet évènement est accessible à tous ceux qui s’intéressent plus particulièrement au médico-social à l’échelle départementale.

Les ateliers organisés durant cette journée aborderont notamment « l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, la scolarisation et la formation des jeunes en situation de handicap, les ruptures de parcours ou encore l’insertion et la formation professionnelle des travailleurs handicapées ». A noter que ces ateliers seront traduits en langue des signes.

Différents espaces thématiques sont également mis en place :

- l’espace institutionnel : la DPAPH et la MDPH ;

- l’espace « santé et soins » : la PMI ;

- l’espace « culture et loisirs » : les Musées départementaux ;

- l’espace « accueil, orientation et protection » : la DASEF avec la participation de référents éducatifs

- l’espace « éducation, enseignement et emploi »…

Selon les organisateurs, la première édition, l’année dernière, avait réuni près de 140 structures et accueilli plus de 800 visiteurs professionnels.