2e forum de l'emploi et de la formation les 13 et 14 février

Au programme, des démonstrations de métiers, des conférences, des ateliers conseils sur la recherche d'emploi et la création de CV… et beaucoup d'autres animations. Le mardi 13 février sera exclusivement dédié à l'emploi et aux entreprises, et le mercredi 14 février à la formation, avec la présence des CFA et organismes de formation (dont l'Utec, le centre de formation de la CCI Seine-et-Marne, partenaire du forum).

De 9 h à midi et de 13h30 à 18 h, à L'Escale, avenue de la 7e Division blindée américaine, à Melun. Renseignement au 01 74 60 51 00 ou par mail infocci@seineetmarne.cci.fr