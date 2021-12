2e édition du Concours des jeunes entrepreneurs. Avant le 5 novembre

Pour cette deuxième édition, Val d'Europe Agglomération vise toujours à promouvoir la création d'entreprise auprès des Valeuropéens, les sensibiliser à cette opportunité de choix professionnel et ainsi encourager au développement un projet innovant. Une fois présélectionnés par l'agglo, les dossiers seront analysés par un jury composé d'un banquier, d'un expert-comptable, du Réseau Entreprendre, d'un entrepreneur local et d'un avocat.

L'année dernière, c'est Maxime Tessier et son projet E-Memoriam qui remportait ce concours, en concurrence avec 11 autres dossiers.

Deux critères principaux seront retenus :

– le parcours personnel et professionnel du créateur : sa capacité à entreprendre et à développer son projet, sa motivation, sa capacité de conviction et le développement de l'esprit d'entreprise.

– la viabilité économique du projet et la crédibilité du montage financier : étude de marché préalable, choix du statut juridique, élaboration des prévisionnels, cohérence des démarches…

Le lauréat bénéficiera, pendant un an, d'une mise à disposition gratuite d'une espace de travail compris entre 11 et 23 m²

au sein de la Pépinière d'entreprises de Val d'Europe ainsi que d'un programme d'accompagnement au développement personnalisé.

Les dossiers de candidature doivent être retournés avant le 5 novembre – 12h.

https://www.valdeuropeagglo.fr/le-concours-des-jeunes-entrepreneurs-de-val-deurope-2/