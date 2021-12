2e édition de Suspense en Seine-et-Marne

Cet événement, qui vise à encourager et valoriser les talents amateurs du territoire, est parrainé cette année par la romancière Danielle Thiéry. Deux catégories sont prévues : la première est destinée aux élèves inscrits dans un collège du département ;

la seconde s'adresse à toute personne de plus de 15 ans habitant en Seine-et-Marne. Les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination. Les textes doivent seulement respecter une certaine mise en forme et contenir quatre mots imposés évoquant le territoire. Ils doivent être envoyés avant le 15 mars 2019. Trois prix seront décernés dans ces catégories.

Informations sur www.seine-et-marne.fr.