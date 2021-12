2AS, nouvel acteur du télé-secrétariat en Seine-et-Marne

À l'heure de l'uberisation de masse, 2AS prouve qu'il est encore possible d'offrir au public un service premium qui ne supprime pas pour autant les bénéfices de la proximité et de l'échange humain. « Le secteur médical est en tension depuis quelques années, on trouve de moins en moins de généralistes et pour autant, la population augmente, ce qui aboutit à une hausse du besoin en consultation médicale » explique Laurent Lahaulle, nouveau gérant de 2AS. En effet, son expertise de la gestion de centres d'affaires dans la région de Melun (H Center et Declic Center) et en particulier de la gestion de permanence téléphonique pour les artisans clients de ses centres, lui ont fait apparaître comme évident l'idée d'importer en Seine-et-Marne ce service déjà expérimenté sur la région nantaise.

« Nous nous appuyons sur un savoir-faire éprouvé depuis deux décennies, par une équipe de quinze salariées très soudée » précise-t-il. Notre centre fournit une amplitude de plus de soixante heures hebdomadaires, les télé-secrétaires sont recrutées localement, connaissent la région dans laquelle elles opèrent et suivent une formation qui permet de conserver le contact et la flexibilité observée avec un secrétariat classique sur site. C'est une réelle plus-value pour 2AS, car la compétitivité est une nécessité impérieuse, notamment sur le marché médical, ou Doctolib règne en maître. Il s'avère néanmoins que des axes de collaboration existent. « Nous sommes partenaires de cet acteur majeur qui change la donne de ce métier, mais sait trouver des convergences locales avec les sociétés comme la nôtre, parce qu'il y aura toujours des clients qu'internet rebute et qui souhaitent avoir un être humain au bout du fil », commente Laurent Lahaulle. En outre, le tarif du service 2AS permet aux professionnels de moduler leurs besoins, allant du télé-secrétariat complet à la prise de ligne complémentaire lorsque celle de la secrétaire du médecin ou de l'avocat, par exemple, est occupée. « Nous savons nous adapter aux besoins du client et à sa clientèle finale ». Une exigence qualité qui assure à 2AS de belles perspectives de développement en Seine-et-Marne.