29e Festival de la Terre

Le Festival de la Terre, organisé par de jeunes agriculteurs et agricultrices de Seine-et-Marne depuis maintenant 29 ans, est l'unique manifestation agricole du département. Celle-ci accueille chaque année quelque 7 000 visiteurs.

Pour ses organisateurs, cette manifestation est destinée à communiquer et à promouvoir le monde agricole auprès du grand public, à travers une série d'animations. Parmi ces dernières : le Moiss'Batt Cross (entre 12 et 15 machines s'affrontent dans cette course spectaculaire), le baptême de tracteur, et autre mini ferme avec balades à poney.

Les visiteurs trouveront également un marché proposant les spécialités du terroir de 25 producteurs régionaux. Côté restauration, le gargantuesque bœuf à la broche saura sans doute rassasier les badauds.