26 millions d'euros pour moderniser le centre hospitalier de Coulommiers

L'hôpital de Coulommiers se répartit aujourd'hui sur deux sites distincts : le site « historique » de l'hôpital Abel Leblanc situé en centre-ville (et qui après les travaux ne devrait plus accueillir que les structures ambulatoires) et le site de l'hôpital René Arbeltier. C'est sur ce second site que porte le projet d'un montant global de 26 millions d'euros, comprenant des travaux de réhabilitation et d'extension. Le nouveau bâtiment qui sera construit comportera 120 lits sur une surface totale de 4 000 m². Il permettra de regrouper tous les patients sur une même implantation géographique.

La réhabilitation et l'extension du site hospitalier de Coulommiers s'inscrivent au cœur du projet de développement du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) composé des centres hospitaliers de Coulommiers, Meaux et Marne-la-Vallée.

Deux phases de travaux, sans fermeture

Tout l'enjeu de ce gigantesque chantier consiste à mener les travaux tout en assurant le bon fonctionnement des soins. La première phase concerne l'extension du centre hospitalier sur une surface de 4 763 m² avec la construction d'un nouveau bâtiment en R+4 couronné d'un toit terrasse. La seconde phase débutera lorsque l'extension sera mise en service, libérant les locaux pour entreprendre d'importants travaux de réhabilitation sur les anciens bâtiments.

Le parking sera lui aussi agrandi, avec un espace pour le personnel et un autre pour les usagers, et deviendra partiellement payant (gratuité pour les urgences, les consultations, les patients chroniques…).

Intégration paysagère près de la Commanderie

L'extension du centre hospitalier a dû tenir compte de la proximité des bâtiments de la Commanderie des Templiers, classés monument historique. Un défi relevé par le positionnement du nouveau bâtiment entre l'ancien hôpital et les bâtiments médiévaux. L'extension se présente sous la forme d'un bâtiment à plan carré posé sur pilotis. De cette façon, les façades sont dégagées du sol et se trouvent au même niveau que celle de la Commanderie. Le nouveau bâtiment comportera une loggia monumentale, face à la Commanderie, loggia qui deviendra caractéristique de l'hôpital de Coulommiers et sera un signal marquant à l'entrée de la ville depuis son accès nord par la départementale D402.