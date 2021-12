25e forum mondial des centres de médiation

Organisé au Disney's Hotel New York de Chessy, ce 25e Forum de l'Union internationale des avocats compte capitaliser sur le développement de la médiation et des autres modes alternatifs de résolution des litiges, qui « n'ont jamais été autant d'actualité et sous les des projecteurs ». L'événement permettra de développer son réseau local et international, de partager des expériences ou des idées, de faire valoir ses observations, dans une ambiance décontractée et professionnelle permettant la perfection des connaissances et l'amélioration des pratiques. Les différentes conférences traiteront des sujets d'actualité concernant les acteurs de l'entreprise et de la gestion de conflit.

Créé en 2001, le Forum mondial des centres de médiation rassemble les meilleurs praticiens de la médiation commerciales et des centres ADR du monde entier, mais aussi des entrepreneurs ; universitaires, enseignants, formateurs, jeunes praticiens, étudiants et tous ceux intéressés par ces sujets. Le forum souhaite favoriser l'échange de vues sur le développement de l'ADR, l'amélioration des connaissances et des meilleures pratiques, en donnant de nouvelles idées, en assurant la meilleure compréhension de l'ADR et en apprenant d'autres cultures.

Frais d'inscription: de 250 à 300 euros.

Disney's Hotel New York, avenue René Goscinny, Chessy.

www.uianet.org/fr/evenement_inscription/49596