25e anniversaire du Salon des entrepreneurs les 7 et 8 février

Si l'accompagnement des créateurs reste prépondérant, le salon met également l'accent sur le développement des entreprises en leur permettant de « passer un cap » grâce à des thématiques fortes.

Nouveauté 2018 : un espace dédié au coaching et au mentorat avec 50 entrepreneurs reconnus parmi lesquels Marc Simoncini (Sensee), Guillaume Gibault (Le Slip Français), Céline Lazorthes (Leetchi)… Tous ces leaders proposeront des moments d'échanges pour aider les plus jeunes. Par ailleurs, les visiteurs du salon pourront bénéficier de conseils personnalisés grâce à des consultations gratuites avec plus de 2 000 experts, avocats, notaires, experts-comptables et rencontrer tous les réseaux d'accompagnement pour tester, financer et développer leur projet. À noter, l'animation phare « Marathon Pitch spécial 25 ans », qui permettra à plus de 150 créateurs d'entreprise de séduire des investisseurs afin de lever leurs premiers fonds.

Les rendez-vous majeurs :

• International : Vers l'infini et au-delà ! Qui sont ces champions de l'export ? (7 février, à 14 h 30) ;

• Numérique : Digital First ! Quand le numérique devient accélérateur de business… (7 février, à 16 h 30) ;

• Le Grand débat : Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours (8 février, à 11h) ;

• Financement : Toutes les solutions de financement disponibles pour votre projet de création (8 février à 14 h 30).

De 9 à 19 h le mercredi et de 9 h à 18 h 30 le jeudi, Palais des Congrès, 2 place de la porte Maillot, Paris (17e). Gratuit sur inscription sur le site www.salondesentrepreneurs.com