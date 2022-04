255 intentions d’embauche au Rallye Emploi Val d’Europe

Cette 18e édition a permis de réunir 74 recruteurs et près de 1 400 visiteurs. Rendez-vous incontournable pour les actifs en reconversion professionnelle, les demandeurs d’emploi et les jeunes en quête d’un job saisonnier, ce salon a enregistré 255 intentions d’embauche (78 en CDI et 133 en CDD) : 40 intentions pour l’enseigne Primark, 20 pour Auchan, 20 pour Décathlon ou encore 10 pour Burger King. Six visiteurs sont repartis avec un emploi en poche chez Décathlon et avec un contrat de travail signé le jour même. Le Rallye Emploi Val d’Europe est coorganisé depuis 18 ans par Val d’Europe Agglomération, Pôle emploi et le centre commercial Val d’Europe.