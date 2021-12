23 caméras de surveillance bientôt à Bray-sur-Seine

C’est en octobre dernier que la municipalité de Bray-sur-Seine a organisé une réunion publique en présence des services de gendarmerie pour informer les habitants de la prochaine mise en vigueur de ce système. Les caméras seront ainsi réparties sur 14 sites stratégiques et pourront se recharger sur l’éclairage public.

Le coût de cette installation s’élève à de 79 795 euros subventionnés à 70 % par l’État. Quatre types de caméras sont prévus, dont celles qui balayent à 360° et celles qui lisent les plaques minéralogiques de jour comme de nuit. L’objectif de la municipalité est de dissuader les délits et les infractions, mais aussi de lutter contre les dépôts sauvages. Cette vidéoprotection sera évolutive et renforcée chaque année, afin d’équiper, à terme, tous les quartiers de la commune.