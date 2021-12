21e salon de la gastronomie au Mée-sur-Seine

Parce que cette année, le Salon de la Gastronomie met en valeur la Normandie, la Confrérie des Chevaliers du Livarot (fromage Livarot et pays d'Auge), la Confrérie de la véritable Andouille de Vire (andouille de Vire, tripes, cidre), la Confrérie des compagnons du Boudin blanc, et la Confrérie du Camembert, seront présents. Pour l'occasion, une soixantaine de professionnels exposera également. Ils représenteront les terroirs et saveurs de France. Bien entendu, l'Académie nationale de cuisine sera aussi de la fête avec une dizaine de chefs qui animeront des ateliers pour tous les gourmands.

Plusieurs concours seront organisés, pour les enfants et les élèves de deuxième année de CAP et de 1re bac Pro (Trophée Jacques Durand). En 2016, plus de 5 000 visiteurs ont fréquenté le salon.

Vendredi de 14 à 21 h, Samedi de 10 à 19h et dimanche de 10 à 18h. www.le-mee-sur-seine.fr

Tél. : 01 64 87 55 21/55 20 / cdasilva@lemeesurseine.fr