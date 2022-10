21 postes à pourvoir chez Le Closet

Lancée en 2014 par Ralph Mansour et Quentin Hayot, le dressing partagé du Closet permet à ses clientes de renouveler leur garde-robe au gré de leurs envies grâce à un abonnement mensuel allant de 40 euros à 60 euros. Sous forme de box, ce dernier est modulable en fonction de ses besoins du moment, du nombre d’articles désirés et de son budget.

Désireuse d’offrir une alternative écologique à la surconsommation de textile, Le Closet souhaite conforter sa place de leader du secteur en France. Avec plus de 25 personnes recrutées sur le dernier trimestre 2022, elle a augmenté de 57 % ses effectifs. D’autres recrutements sont à prévoir avant la fin de l’année.

Acteur de l’économie circulaire

En juin dernier, l’entreprise a fait l’acquisition de son propre entrepôt à Moissy-Cramayel, au sein de l’Écopôle de Sénart. Un emplacement de choix situé en plein cœur de la zone d’aménagement urbaine dédiée aux entreprises à impact écologique durable.

Fort de ses 12 000 abonnés et d’une cinquantaine de marques partenaires, l’acteur de l’économie circulaire œuvre pour une consommation de la mode plus responsable. Un solide positionnement qui lui permet de connaître une croissance de + de 30 % depuis 2021. Alors qu’elle compte à ce jour 44 salariés (14 au siège à Paris et 30 dans son entrepôt logistique, à Moissy-Cramayel), l’entreprise est en pleine phase de recrutement. Elle ouvre notamment des postes pour soutenir ses pôles marketing (photographe, graphiste, community manager, acquisition manager), relation clients (chargé de support client, développeurs) et logistique (product manager, acteurs, opérateurs logistiques). En parallèle, elle est aussi à la recherche de stagiaires (assistant marketing digital, logistique, opérations manager).

