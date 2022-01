21 kilos de cannabis saisis à Noisiel

La valeur totale de cette saisie est estimée à 80 000 euros par les policiers. Au nombre de 25 et assistés d’un chien spécialisé dans la détection de drogues, ceux-ci sont intervenus le 10 janvier dans l’un des points de deal les plus importants de Noisiel à l’occasion d’une opération ciblée dans l’appartement d’un foyer. Outre le cannabis et la cocaïne, les forces de l’ordre ont découvert un sac rempli de sachets de conditionnement et des petites boîtes de conserve avec des couvercles transparents dans lesquelles la drogue est conditionnée. Le couple interpellé a reconnu avoir joué le rôle de “nourrices“ contre une rémunération de 350 euros par mois.