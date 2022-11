2022 arbres plantés pour soutenir les abeilles

Élisabeth et Sébastien Goiset, apiculteurs du Gatînais et fondateurs de la marque de cosmétique“Peau de Miel“, lancent les 24 et 25 novembre à Saint-Ange-le-Vieil un projet de plantation de 2022 arbres. Cette opération va symboliser l'année de l'abeille décrétée grande cause nationale à l'Assemblée nationale en 2021.

Des donateurs et des bénévoles sont recherchés pour participer à cette plantation. Les dons et inscriptions se font sur le site internet de “Peau de Miel“. Les participants seront accueillis avec un café et le déjeuner sera offert. Ces arbres apporteront des sources de pollen et des nectars variés sur des périodes échelonnées. Les pollens sont pour les insectes une source de protéine.

www.peaudemiel.com