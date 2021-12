2 113 logements neufs à Marne-la-Vallée !

Une offre de logement de qualité et diversifiée

Avec 320 000 habitants et l’accueil chaque année de 4 000 nouveaux résidents, Marne-la-Vallée connaît une forte dynamique qui donne lieu à l’aménagement de nouveaux quartiers et à la construction de près de 2 000 logements neufs par an. Le territoire apporte ainsi une réponse aux besoins des Franciliens. Engagés dans une politique d’aménagement urbain durable, les établissements publics conçoivent leurs projets autour de pratiques vertueuses. Cela se traduit par la réalisation de projets innovants dont l’empreinte environnementale est maîtrisée : construction bois, réalisation de bâtiments passifs et bio-sourcés... Une attention particulière est également portée sur les parcours résidentiel des habitants afin de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.

L’offre de logements de Marne-la-Vallée vise ainsi à répondre aux attentes de tous, en proposant des produits adaptés à chaque ménage (propriétaire occupant, investisseurs, locataires) et des typologies variées (individuel, collectif, résidences seniors, résidences étudiantes, accession libre, accession sociale, PSLA, prix maîtrisés, locatif social ...).

1 040 nouveaux logements contractualisés en 2014 et destinés à un large public

EPAMARNE et EPAFRANCE ont signé les actes authentiques pour la réalisation de 1 040 nouveaux logements à Marne-la-Vallée. Soucieux de répondre aux évolutions des attentes et des modes de vie des habitants, les établissements publics d’aménagement programment la réalisation de :

- 315 unités d’hébergements en résidences séniors,

- 674 logements en accession (dont une vingtaine en habitat individuel),

- 51 logements destinés à du locatif social.

L’engagement est pris pour 1 073 nouveaux logements, dont 45%% de logements sociaux

Les établissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée ont signé en 2014, sous promesses de vente, la réalisation de 1 073 logements supplémentaires, répartis comme suit :

- 522 logements en accession, dont 69 logements en accession sociale à la propriété,

- 294 logements en locatif social,

- 257 unités en résidences étudiantes (dont 144 unités sociales).

L’objectif est porté à 1 800 nouveaux logements engagés à l’horizon 2017

A l’occasion des vœux présentés aux acteurs du territoire, Nicolas Ferrand, Directeur général d’EPAMARNE/EPAFRANCE déclarait : « En 2015, nous contractualiserons près de 1.500 logements dont 400 logements sociaux (...). Nous devrions être en mesure d’atteindre un volume annuel de 1.800 logements à compter de 2017, (...) sur un potentiel de 45.000 logements développables sur le territoire». En 2015, le développement de l’offre sera soutenu par le lancement d’une dizaine de consultations :

- Une consultation sur la ZAC du Centre de Magny, à Magny-le-Hongre, pour 100 logements dont 30 sociaux, au 1er trimestre 2015,

- Une consultation sur la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre à Chanteloup-en-Brie, pour 92 logements au 1er trimestre 2015,

- Deux consultations sur l’Ecoquartier de Montevrain, soit environ 70 logements individuels et intermédiaires, en juillet 2015.