1er titres prépayés de prestations de santé

Le non accès à la santé pour tous constitue un phénomène de société qui prend de l’ampleur. Le coût des mutuelles, la non couverture de nombreuses professions paramédicales et les dépassement d’honoraires de certains médecins représentent des frais non négligeables dans les budgets des familles. Parfois, la prévention coûte moins cher que le traitement…Encore faut-il pouvoir se le permettre !

Le marché français de la santé restant à la charge des ménages est ainsi estimé par l’Insee à 17,6 milliards d’euros par an sur un coût global de la santé de l’ordre de 170 milliards. Dans un contexte politique de déremboursement des prestations médicales et paramédicales, Chèque Santé® est une start-up qui offre l’accès à tous les soins pour tous !

Selon l’Organisation mondiale de la santé, « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Elle constitue un bien précieux qui doit être conservé et protégé dans un intérêt personnel et collectif. Il est ainsi indispensable d’agir tôt et fortement sur tout ce qui a une influence sur notre santé.

Chiffres clés :

10 millions de Français renoncent aux soins par manque de moyens ;

600 €/ an reste à la charge des ménages après remboursement ;

300 000 professionnels de santé et thérapeutes (ostéopathes, psychologues, nutritionnistes…) proposent des prestations non remboursables.

Réduction des risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, stress, « burn-out » sont des préoccupations omniprésentes au sein des entreprises et d’une manière générale dans le paysage social, tant pour des raisons de bien-être que de performance… Et ces maux coûtent cher au système de santé et aux entreprises !

Le projet Chèque Santé® est né à partir de ce constat. Le pari de Vincent Daffourd, co-fondateur, est simple : il veut responsabiliser les Français autour de leur capital santé et valoriser le bien-être au sein des entreprises.

Chèque Santé® a pour ambition de faciliter l’accès pour tous aux prestations de santé préventives et non médicamenteuses, en offrant une liberté de choix parmi les professionnels diplômés référencés.

Le marché français des titres prépayés s’élève à 24 milliards d’euros dont 44 %% relèvent des avantages aux salariés. Ce sont environ 10 000 entreprises avec plus de 3 millions de salariés qui utilisent par exemple le chèque cadeau. Pourtant, il restait une grande oubliée : la santé !

Chèque Santé® est le 1er titre prépayé dédié aux prestations de santé, financé par l’entreprise, le CE ou la collectivité à l’attention des ses salariés, agents ou bénéficiaires de ressources sociales. Ce dispositif innovant permet aux employeurs d’allouer un crédit dédié à la santé sur les prestations peu ou pas remboursées par la Sécurité sociale : spécialistes médicaux non conventionnés, thérapeutes, dépassements d’honoraires ou prestations sur devis (prothèses, orthondontie ...).

Chèque Santé® constitue donc une alternative innovante et socialement responsable entrant dans le cadre des titres prépayés et se positionnant sur un marché très porteur. L’avancée majeure de Chèque Santé® est de permettre à ses bénéficiaires de devenir acteurs et gestionnaires de leur capital santé.