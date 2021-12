19e édition des

Elle fait connaître au public le patrimoine paysager et la place de la création dans ce domaine. Elle a également pour objectif de valoriser la richesse et la variété des parcs et jardins en France et en Europe, ainsi que de favoriser les échanges entre les différents acteurs du jardin (propriétaires, jardiniers, horticulteurs, paysagistes…) et le public. Cette édition 2021 aura pour thème la transmission des savoirs. La préfecture de Seine-et-Marne y participe en ouvrant ses jardins aux visiteurs. Ceux-ci seront accueillis le vendredi 4 juin (de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures) et le samedi 5 juin (de 14 h 30 à 17 h 30). Pas d'inscription préalable.

Préfecture de Seine-et-Marne : 12, rue des Saints-Pères, 77000 Melun. Renseignements : www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr