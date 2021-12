184 kilos de déchets récoltés à Lieusaint

Les habitants de Lieusaint ont participé dernièrement au “World Clean Up Day“, journée mondiale consacrée à la préservation de la planète. Cette opération nettoyage a rencontré un vif succès. À pied, au pas de course ou encore à vélo, ce sont, en effet, plus d'une centaine de citoyens, dont beaucoup de jeunes, qui ont enfilé une paire de gants et qui ont rempli des sacs poubelle. Grâce à cette mobilisation, 184 kilos de déchets ont été ainsi récoltés en moins de deux heures.

Cannettes, bouteilles, morceaux de plastique en tous genres et mégots ont été ramassés, ainsi que d'autres objets plus insolites (enjoliveurs, chariots de supermarché, tuiles, chicha, manches à balai, manivelle de store…). Mention spéciale à l'association sportive Courir à Lieusaint, aux jeunes du Rotaract de Panthéon Assas Melun et aux services municipaux qui ont participé activement à cette opération.