Au musée de Préhistoire d'Ile-de-France à Nemours

Performances déambulatoires par la Compagnie Le Singe Debout

De 20h à minuit, un parcours singulier aux allures de bestiaire joyeux et poétique vous emportera en des territoires oubliés au cœur des espaces atypiques du musée. Homme singe, ours, femme cheval vous accompagneront dans votre visite et partageront avec vous quelques conversations et gestuelles...

Déambulations à 20h15, 21h, 21h45 et 22h30

Les lycéens présentent leurs travaux

Une classe du Lycée Étienne Bezout (Nemours) participe à l'opération d'éducation artistique et culturelle « La classe, l'œuvre » et présentera à cette occasion ses travaux.

Renseignements sur le site internet du musée : www.musee-prehistoire-idf.fr

Au musée des peintres de Barbizon

Des sonneurs 20h à minuit

Accueil par les sonneurs du Rallye Tempête devant l'auberge Ganne. Les sonneurs animeront la Grande rue toute la soirée.

Des collégiens guident les visiteurs 20h à 21h30

Les élèves de la classe UPE2A (élèves allophones arrivants) du collège Les Capucins à Melun vous accompagnent et racontent l'histoire des peintres qui ont fréquenté le village de Barbizon, la forêt de Fontainebleau et l'auberge Ganne au XIXe siècle.

Visites commentées 21h30 à 23h (dernière visite)

Rendez-vous auberge Ganne

Renseignements sur le site internet du musée : www.musee-peintres-barbizon.fr

Au musée de la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin

De la chanson jusqu'au bout de la nuit

De 19h à 23h, le musée se transforme en scène ouverte aux talents musicaux de la Seine-et-Marne. Chœurs et interprètes locaux sublimeront le répertoire populaire de la chanson française et feront découvrir leurs propres compositions. Amateurs de rock, de variétés et de jazz, venez veiller en musique ! Visite libre de la maison-expo avec ses lumières du soir. Une manière féérique de découvrir les chansons du quotidien et les textes de Pierre Mac Orlan.

Renseignements sur le site internet du musée : www.musee-seine-et-marne.fr

Au musée-jardin Bourdelle d'Egreville

Lampions et musique

Entre 21h et 22h, assistez à deux concerts de l'Harmonie seine-et-marnaise. Les sculptures d'Antoine Bourdelle qui ornent le jardin s'illumineront à la tombée de la nuit et des lampions seront distribués aux enfants.

Les élèves de Villebéon montrent leurs œuvres

Rendez-vous dès 20h, avec la restitution, par les enfants de l'école de Villebéon, d'un travail d'appropriation des œuvres d'Antoine Bourdelle mené dans le cadre de l'opération « La classe l'œuvre, entre mythologie et modernité ».

Renseignements sur le site internet du musée : www.musee-jardin-bourdelle.fr

Au musée Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine

Bal de guinguette au jardin de 21h à 23h

Rendez-vous dans le jardin éclairé par des guirlandes multicolores et des lampions pour un bal de guinguette au son des accordéons des Zéoles ! Venez costumé(s) !

Les collégiens jouent les artistes de 19h-21h

Les élèves de 3e du collège Colonel Arnaud Beltrame de Vulaines-sur-Seine vous plongeront au cœur du XIXe siècle en incarnant les artistes phares que Mallarmé a fréquentés.

Renseignements sur le site internet du musée : www.musee-mallarme.fr