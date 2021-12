Le musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France, à Nemours, participe à cette nouvelle édition. Une manifestation repensée en raison de la crise sanitaire, les lieux culturels étant fermés au moins jusqu'au 1er décembre. C'est donc une édition 2.0 qui va se dérouler avec notamment des visites guidées à distance. Deux types de visites vont être proposés : celle de l'exposition temporaire « Les Sénons, archéologie et histoire d'un peuple gaulois » et celle du musée pour découvrir les collections permanentes de ce lieu incontournable en Île-de-France. Les visiteurs pourront interagir avec le médiateur du musée via leur micro d'ordinateur.

16e Nuit européenne des musées, samedi 14 novembre, de 16 heures à 20 heures, musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France, à Nemours.

Réservations obligatoires : 01 64 78 54 80 ou prehistoire@departement77.fr