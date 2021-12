15e anniversaire d'Initiative Melun Val-de-Seine & Sud Seine-et-Marne

L’association Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine-et-Marne :

L’association est une plateforme membre du réseau Initiative France, 1er réseau de financement des créateurs d’entreprise.

La plateforme soutient les créateurs et repreneurs d’entreprise en leur accordant un prêt d’honneur. Ce prêt, à taux zéro et sans garantie, accordé à titre personnel, permet au porteur de projet de renforcer son apport et lui facilite l’accès à l’emprunt bancaire.

L’entrepreneur peut recevoir entre 3 000 € et 30 000 € (voire 50 000 € dans certains cas de reprise), remboursables sur 5 ans maximum, avec possibilité de différé. Afin d'adapter notre offre à chaque projet, plusieurs prêt d'honneur ont été créés : PHC : Prêt d’Honneur Création, PHR : Prêt d’Honneur Reprise, IDFT : Ile de France Transmission, PHD : Prêt d’Honneur Développement, PHA : Prêt d’Honneur Agricole et PHIR : Prêt d’Honneur Initiative Remarquable.

Ce dispositif de soutien à la création d’entreprises s’accompagne en amont de conseils personnalisés et d’une orientation adaptée et, en aval, d’un suivi technique et d’un parrainage si souhaité.

Les EPCI, soucieuses du développement économique de leur territoire, contribuent au fonds de prêts de l’association et à son fonctionnement. A ce jour, le périmètre d’intervention de l’Association couvre 270 communes, de Pontault-Combault aux confins du Loiret, de l’Yonne et de l’Aube.

Le fonds de prêts a permis de soutenir depuis 1999, date de sa création, 443 créateurs et repreneurs d’entreprise qui ont généré ou maintenu 1 100 emplois.

Objet de la cérémonie :

15e anniversaire de la plateforme organisé sous la forme de « Marché des créateurs » (pôles artisanat, commerce, services, industrie, agri-rural, restauration, espace partenaires) sur lequel on peut retrouver quelques bénéficiaires du prêt d'honneur. Ils exposent leurs activités, une manière d'illustrer les actions concrètes de la plateforme : des entreprises et des emplois qui se créent sur le Sud Seine-et-Marne grâce aux soutiens apportés.

Seront présent(e)s : les élus (Présidents et Vice-présidents des EPCI, Maires), les entrepreneurs bénéficiaires du prêt d’honneur, les représentants de Initiative France, Initiative Ile de France, la Région, la CDC, SMD, les opérateurs techniques qui aident au montage et à la qualification des dossiers des entrepreneurs (Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne, CER France, Experts-comptables,…), les banques qui co-financent les projets et qui nous soutiennent, les partenaires les mécènes, les bénévoles (administrateurs, membres de la Commission d’attribution de prêts, parrains, …), l'ensemble du réseau de la création d'entreprise et des acteurs du développement économique du Sud Seine-et-Marne.

Informations pratiques :

le « Marchés des créateurs »

lundi 6 octobre à partir de 16h

au centre d'affaires H Center

11, rue Benjamin Franklin à La Rochette