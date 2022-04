150 postes en CDI à pourvoir chez Aramisauto à Nemours

Pour répondre à la forte hausse de la demande, Aramisauto va ouvrir, avant l’été, un deuxième site industriel de reconditionnement à Saint-Pierre-lès-Nemours. Dans le cadre de cette ouverture, 150 postes en CDI seront à pourvoir d’ici la fin de cette année. Ces postes concernent les métiers de carrossier, de mécanicien et d’expertiseur automobile. Des apprentis mécaniciens et carrossiers en formation (CAP, Certification de qualification professionnelle ou Bac Pro) sont également recherchés. D’autre part, Aramisauto a noué des partenariats avec la Mission locale de Nemours, les centres de formation des apprentis (CFA) de Montargis (Loiret, participation le 8 avril) et de Montereau-Fault-Yonne (participation le 14 mai) et le dispositif Intervention sur les Offres et les Demandes (IOD) de Seine-et-Marne. A noter, enfin, que l’agence Pôle emploi de Nemours organisera, le 7 avril, une information collective avec la présentation des métiers proposés sur le site de Nemours et l’organisation d’un job dating.

Renseignements : nemours@aramisauto.com. Tél. : 07 64 71 21 18. CV à adresser à : cv@aramisauto.com