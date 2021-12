15 tonnes de denrées alimentaires redistribuées par Disneyland Paris

15 tonnes. C'est la quantité de nourriture qui a été redistribuée par Disneyland Paris à des organismes tels que le Secours populaire français et les Restaurants du Cœur.

À la manœuvre, les Cast Members (les employés de Disneyland Paris), qui ont rendu possible cette donation que le parc qualifie de grande ampleur. « Ces derniers ont identifié, collecté et redistribué au plus vite ces produits frais : salades, fruits, produits laitiers, etc », explique-t-on du côté de Disneyland Paris.

« De tels soutiens de la part de nos partenaires privés, comme Disneyland Paris, nous sont précieux, afin de maintenir les aides d'urgence et notamment alimentaires auprès des personnes les plus fragiles », explique Emilie Lafdal, directrice des relations et partenariats privés au Secours populaire français.

Selon la firme, cette action s'inscrit dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale. Disneyland Paris affirme en effet travailler depuis de nombreuses années sur la réduction du gaspillage et sur son soutien la communauté locale. Des initiatives sont organisées tout au long de l'année au sein du parc pour sensibiliser et engager ses visiteurs et ses Cast Members. Des signalétiques d'information sont par exemple présentes dans les restaurants buffets. Le parc collecte aussi les déchets organiques issus de la préparation des repas dans l'ensemble de ses restaurants.