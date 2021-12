14 centres de préparation retenus pour les JOP 2024

Ils sont le fruit de l’appel à projets lancé en 2019 par le Département de Seine-et-Marne en direction des collectivités et des associations propriétaires ou gestionnaires d’équipements. 14 sites ont été sélectionnés et seront soutenus officiellement par le conseil départemental pour devenir des centres de préparation aux Jeux (CPJ) et participer ainsi à la grande fête de l’olympisme en 2024 (voir encadré).

Coiffés du label “Terre de Jeux 2024“, ils vont accueillir des compétitions préolympiques et paralympiques, des épreuves qualificatives, mais aussi et surtout des délégations françaises et étrangères. Tous ces sites figurent dans le catalogue des CPJ qui va être transmis aux différents comités olympiques nationaux. A ces derniers désormais de faire leur choix pour que leurs délégations sportives puissent s’entraîner, effectuer des stages ou repérer préalablement les sites olympiques en effectuant un détour par la Seine-et-Marne.

Parallèlement à ces 14 CPJ, le Département s’évertue aussi à accompagner 200 bénévoles seine-et-marnais à travers la création de la “Team77 volontaires“. L’objectif est de leur permettre, via des formations adaptées et un accompagnement personnalisé, d’intégrer les équipes de bénévoles présentes tout au long des Jeux. D’autre part et pour soutenir les meilleurs sportifs locaux, une “Team 77 athlètes“ sera également créée dès 2022. Un dispositif d’accompagnement qui, comme le Département l’espère, devra favoriser leur ascension vers les sommets olympiques et paralympiques.