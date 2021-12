14-18 Aujourd'hui, à la halle de Donnemarie-Dontilly

Du 1erau 30 novembre, peintures, sculptures, bandes dessinées, photographies, installations... seront présentées sous la halle du XVIIIe siècle, au cœur du village. D’autres manifestations ponctuelles (installation théâtrale, concert, projection de courts métrages d’animation, récital de chansons) sont prévues les samedi 15 et 29. Loin des commémorations officielles, 12 artistes, parfois depuis fort longtemps, raconte leur vision de la « Der des der ». Ellepeut prendre l’aspect de masques de terre (Céline Faille), de lambeaux de terre de cendres (Catherine Ursin), de portraits de jeunes sentinelles (E.T.), ou d’une multiplication d’un soldat perdu (Delfine Ferré) ou d’un masque à gaz inconnu (Nev). Marc Héliès et Tristan Zorn revisitent le thème des gueules cassées, tandis que Maadiar livre l’histoire de Mathurin, soldat et dessinateur. Depuis dix ans, François Mayu concrétise l’indicible en assemblant des éclats d’obus, alors que Jean Richardot témoigne, lui, de l’absorption des vestiges de la Grande Guerre dans le paysage.