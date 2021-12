13e Salon Studyrama « Formations et Carrières Internationales »

Près de 1,6 million de Français vivent à l'étranger dont plus de 53 000 étudiants. Par ailleurs, pas moins de 266 000 étudiants étrangers suivent un cursus en France. Le Salon Studyrama des Formations et Carrières Internationales permettra aux visiteurs de rencontrer sur un même lieu les acteurs de la mobilité internationale.



Les Etats-Unis sont au cœur de cette 13e édition. Les universités et les écoles américaines viendront présenter leurs formations. L'Ambassade des Etats-Unis et la Fulbright seront notamment sur place. Le Centre Education USA (Commission franco-américaine d'échanges universitaires et culturels) conseillera les visiteurs pour les aider à construire leur projet sur le continent américain.



Parmi les autres points forts de ce salon : l'espace « Formations internationales », l'espace « Mobilité internationale / Vivre à l'étranger », les espaces internationaux, l'Espace « Onisep Ile-de-France » et Euro Guidance, le point « guides internationaux »... Par ailleurs, des conférences sont animées par des experts de la mobilité internationale. Moments privilégiés pour échanger et dialoguer, ces conférences donneront des réponses pratiques à des questions clés : Etudier au Québec ; Etudier au Royaume-Uni ; Etudier en Asie...