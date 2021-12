12e édition de Planète PME le 19 juin

Comme le souligne Jean-François Roubaud, président de la CGPME, « Alors que la situation économique de notre pays reste tendue, les TPE et PME françaises sont toujours combatives et tournées vers l’avenir. Fortement implantées et impliquées dans nos territoires, elles leur fournissent l’énergie et la capacité de résister, de renforcer leur attractivité, d’être porteurs d’innovation. » C’est dans cet esprit, et pour reconnaître l’importance de la mobilisation de tous les acteurs, que les organisateurs ont choisi d’orienter Planète PME 2014 autour du thème « PME : la vitalité des territoires » !





Pour cette 12e édition, Planète PME innove avec de nouveaux formats, en parfaite adéquation avec les besoins et les attentes des chefs d’entreprise. Six événements sont au programme : PME Financement, PME Export, PME Cession-Reprise, PME Formation & Emploi, Hub des innovateurs avec la Place des Marchés et Plateforme Digitale PME Services… et beaucoup d’autres nouveautés.



PME et Territoires



En France comme à travers le monde, les territoires sont essentiels au développement des entreprises. Vitrine de l’innovation, Planète PME 2014 recevra les « pionniers locaux, régionaux innovants », qui viendront présenter leurs travaux, leurs brevets… Des PME à fort potentiel de croissance et les acteurs qui les accompagnent dans leur développement.



Les temps forts de la journée



Les trois plénières :

8h30-9h30 « Usine du futur », en présence de Arnaud Montebourg, ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique et des dirigeants de Fives et de Dassault Systèmes.

11h45-13h : « La nouvelle donne du commerce extérieur français », participation internationale.

15h30-17h : « Dynamique territoriale : entrepreneurs, à nous de jouer ! », grand débat de clôture.







Les événements permanents :

· La présence de délégations étrangères, dont la Chine ;

· La plateforme digitale des marchés publics et grands donneurs d’ordre, avec France Marchés ;

· Le concours de « pitch » de start-up innovantes ;

· Le forum Recrutement VIE (Volontariat international en entreprise) ;

· Un spécial « Santé, bien-être et prévention au travail » ;

· Deux sessions de networking ;

· Plus de 80 ateliers, conférences et Masterclass ;

· Les business labs de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage.