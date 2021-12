12 ministres retournent au collège à Noisiel

Promouvoir les nouveaux repères institutionnels, réduire la consommation de sel d'ici 2025, étendre l'éducation à l'alimentation de la maternelle au lycée, promouvoir et partager au niveau national des actions locales innovantes, étendre l'obligation de don des invendus alimentaires à la restauration collective… Telles sont les principales mesures annoncées lors du conseil interministériel sur la santé, tenu dernièrement au collège Le Luzard de Noisiel. L'objectif de l'événement ? Faire le bilan des mesures annoncées il y a un an par le Gouvernement, puis annoncer de nouvelles mesures de prévention « destinées à accompagner les Français tout au long de leur vie » sur les thèmes de l'activité physique, de la lutte contre l'obésité et de l'alimentation. Ce dernier thème a justement fait l'objet d'un atelier-nutrition destiné à une classe de cinquième et animé par des étudiants en service sanitaire, en présence de certains ministres, dont le chef du Gouvernement, Edouard Philippe. « Quelle quantité d'eau faut-il boire par jour ? », a-t-il notamment demandé aux deux animateurs, Yasmine, étudiante infirmière, et Jonathan, en 3e année de médecine. « 1,5 litre, que vous soyez au collège ou pas ». « L'objectif de cet atelier, c'est de défricher toutes les dimensions de l'alimentation, de désigner les aliments qu'il faut plutôt manger et ceux qu'il faut éviter », a pu expliquer Jonathan. Les 12 membres du Gouvernement ont ensuite pu échanger dans une des salles du collège, transformée pour l'occasion en comité interministériel.délocalisé.